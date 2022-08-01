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Martı, New York Borsası'na açılıyor

Martı, New York Borsası'na açılıyor

Martı, New York Borsası'na açılıyor.

Martı, New York Borsası'na açılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Martı, kuruluşundan 4 yıl sonra New York Borsası'na açılan ilk Türk şirketi oluyor.

İşlemin tamamlanmasının ardından New York Borsası'nda MRT sembolü ile işlem görecek Martı'nın bilançosuna brüt 280 milyon dolar nakit girmesi bekleniyor.

Şirket, halka açılma ile birlikte sermayesini artırarak araç filosunu genişletecek ve yeni hizmetleri devreye alacak kaynaklara ulaşacak.

Martı; Coca Cola, Mastercard, Twitter, Boeing ve Ferrari gibi şirketlerin işlem gördüğü New York Borsası'nda işlem görecek.

Verilen bilgiye göre, ulaşım Super App'i olma hedefiyle ilerleyişini sürdüren şirket, paylaşımlı, elektrikli, çevreci ulaşımı daha da yaygınlaştırmak istiyor.

Milyonlarca kişinin halihazırda kullandığı Martı, 2018 yılında Oğuz Alper Öktem ve Sena Öktem tarafından kurulmuş ve 2019'un mart ayında faaliyete geçmişti.

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi

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