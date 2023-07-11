Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ı ziyaret etti

Martı'nın kurucusu Oğuz Alper Öktem, New York Borsası'nda halka açılma haftası için bulunduğu ABD'de, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ı makamında ziyaret etti. Öktem, görüşmede Martı'nın dünyanın en önemli borsasında işlem görecek olması ve gelecek planları hakkında konuştu.

Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, New York Borsası'nda halka açılma haftası için bulunduğu ABD'de, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ı makamında ziyaret etti.

Martı'dan yapılan açıklamaya göre, New York Borsası'nda hisseleri MRT koduyla işlem görmeye başlayacak olan Martı'nın kurucusu Oğuz Alper Öktem, 13 Temmuz'da katılacağı tarihi gong seremonisi için yönetim ekibiyle birlikte ABD'ye gitti.

ABD'de bulunduğu süre zarfında yatırımcılar ve iş çevreleri ile yerleşik Türk iş dünyası temsilcileri başta olmak üzere bazı temaslarda bulunacak olan Öktem'in ilk durağı Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği oldu. Büyükelçilik konutunda gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren görüşmede, Martı'nın dünyanın en önemli borsasında işlem görecek olması, bu hamlenin Türk teknoloji startup ekosistemi için önemi ile birlikte Martı'nın gelecek vadedeki planları gibi önemli konular görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öktem, "Washington Büyükelçimiz Sayın Murat Mercan bizleri Büyükelçilik konutunda ağırladı. Devletimizin desteğini tüm gücüyle arkamızda hissettirdiği için Sayın Büyükelçimize Martı ve TAG ailesi adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.