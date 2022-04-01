Mart ayında yağan kar fındığı etkilemedi

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, martta yağan kardan fındığın etkilenmediğini bildirdi.

Sevinç, yaptığı yazılı açıklamada, KFMİB'in rekolte tahmini konusunda her zaman referans alındığına işaret ederek, sahada Türkiye genelini gezerek çalışmalarını yürüten ziraat mühendislerinin raporlarını sunduklarını belirtti.

Martta yağan kardan fındığın etkilenmediğini vurgulayan Sevinç, "Şükürler olsun bir bereket görünüyor. Önemli bir hasar yok. Çiçek sayımına dayalı 790 bin ton rekolte tahminimizi değiştirmemizi gerektirecek bir durum söz konusu değildir ama gerçekte tabii ki mayıs ve temmuz sonunda yapılacak çalışmayla 'rekolte budur' diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Sevinç, görev süresinin dolmak üzere olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"İki dönem boyunca destek verenlere teşekkür ediyorum. Fındık camiası bize her zaman destek verdi. Hep yönetimde olmak gerekmiyor. Hatta ihracatçı olmayan fındıkçılarımızla da çok güzel bir etkileşimde olduk. Yeni gençler, yüzler, arkadaşlar bizden daha iyi yetişiyor. Gelecek olan arkadaşımızın bizden devir aldıkları görevi daha da iyi yapacağına eminiz. Bize de görev verirlerse, orada bulunuruz."