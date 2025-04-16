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Mart Ayında Yabancılara En Çok Konut Satışı Antalya'da Gerçekleşti

Mart Ayında Yabancılara En Çok Konut Satışı Antalya'da Gerçekleşti
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Türkiye genelinde mart ayında 110 bin 795 konut satışı yapıldı. Yabancılara en çok konut satışı ise İstanbul'un ardından 496 konut ile Antalya'da gerçekleşti. İstanbul, 19 bin 820 konut ile birinci sırada yer aldı.

Türkiye genelinde mart ayında 110 bin 795 konut satışı gerçekleşirken, yabancılara yapılan konut satışlarında 496 konut ile Antalya, İstanbul'un ardından en çok satış yapılan ikinci il oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde mart ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artışla toplam 110 bin 795 konut satıldı. Konut satışlarında İstanbul, 19 bin 820 satışla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 10 bin 203 konut satışı ile Ankara, 7 bin 513 satışla İzmir izledi. En az konut satışı ise sırasıyla 28 ile Ardahan, 33 ile Bayburt ve 63 ile Tunceli'de gerçekleşti.

Batı Akdeniz illerinden Antalya, mart ayında 6 bin 349 konut satışıyla öne çıktı. Isparta'da 551, Burdur'da ise 217 konut el değiştirdi.

Antalya'da mart ayında yabancılara 496 konut satıldı

Ocak-mart döneminde Türkiye genelindeki konut satışları yüzde 20,1 artarak 335 bin 786'ya ulaştı. Bu dönemde ipotekli konut satışları ise yüzde 87,3 artış göstererek, 51 bin 729'a yükseldi. Yabancılara yapılan konut satışlarında da düşüş yaşandı. Mart ayında Türkiye genelinde yabancılara toplam bin 574 konut satıldı. Satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 635 ile İstanbul, 496 ile Antalya ve 141 ile Mersin oldu. Yabancılar arasında ise en fazla konut alımını 275 konutla Rusya Federasyonu vatandaşları yaptı. Onları İran ve Ukrayna vatandaşları takip etti. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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