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Mart Ayında Türkiye'de Şirket Kuruluşları ve Kapanışlarında Dikkat Çeken Değişim

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Mart ayında Türkiye'de kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 8,3 azalarak 8 bin 375'e geriledi. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 12,3 artarak 1932 oldu. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla kurulan şirket sayısında yüzde 4,7, kapanan şirket sayısında ise yüzde 15,1 artış gözlemlendi.

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, martta bir önceki aya göre yüzde 8,3 azalarak 8 bin 375, kapanan şirket sayısı ise yüzde 12,3 artarak 1932 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mart ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, martta kurulan şirket sayısı şubat ayına kıyasla yüzde 8,3 azalışla 9 bin 131'den 8 bin 375'e geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 12,3 artışla 1932'ye çıktı. Şubat ayında 1720 şirket kapanmıştı.

Martta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 15,1 artış gösterdi.

(Sürecek)

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Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
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