Mart ayında tavuk yumurtası üretimi arttı, tavuk eti üretimi azaldı

TÜİK verilerine göre mart ayında tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,4 artarken, tavuk eti üretimi yüzde 1,5 azaldı. İçme sütü, inek peyniri ve yoğurt üretimi artarken; ayran ve tereyağı üretimi azaldı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mart ayında yıllık tavuk yumurtası üretimi arttı, tavuk eti üretimi azaldı. Geçen yılın mart ayına göre içme sütü, inek peyniri ve yoğurt üretimi artarken; ayran ve tereyağı üretimi azaldı.

TÜİK, Mart 2023 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,4 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 1,5, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,5 ve hindi eti üretimi yüzde 7,3 azaldı. Ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,8 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 2,5, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,1 ve hindi eti üretimi yüzde 9,2 azaldı.

Bir önceki ay 793 bin 384 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, mart ayında yüzde 14,9 artarak 911 bin 760 ton oldu. Bir önceki ay 132 bin 881 ton olan içme sütü üretimi mart ayında yüzde 4,4 artarak 138 bin 678 ton olarak gerçekleşti.