Mart ayında tavuk eti üretimi yüzde 1,5 geriledi

TÜİK verilerine göre, mart ayında tavuk eti üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 geriledi. Aynı dönemde hindi eti üretimi de yüzde 7,3 azaldı. Yumurta üretimi ise arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayında tavuk eti üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 geriledi. Aynı dönemde hindi eti üretimi de yüzde 7,3 azaldı.

TÜİK, mart ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, bir önceki ay 176 bin 236 ton olan tavuk eti üretimi mart ayında yüzde 13,5 artarak 199 bin 950 ton oldu. Ancak tavuk eti üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 geriledi. Tavuk eti üretimindeki gerileme de ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 oldu.

YUMURTA ÜRETİMİ ARTTI

TÜİK verilerine göre, bir önceki ay 1 milyar 613 milyon 799 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi ise mart ayında yüzde 7 artarak 1 milyar 726 milyon 837 bin adet oldu. Yumurta üretimindeki artış geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 4,4 oldu. Ocak-mart döneminde de bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,8 artış göstermiş oldu.

Öte yandan, mart ayında geçen yılın aynı ayına göre kesilen tavuk sayısı yüzde 6,5 ve hindi eti üretimi de yüzde 7,3 azaldı. Ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 6,1 ve hindi eti üretimi yüzde 9,2 azaldı.