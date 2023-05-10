Mart ayında sanayi üretimi yüzde 5,5 arttı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, mart ayı sanayi üretimi verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, sanayi üretiminin şubat ayındaki deprem felaketinin ardından alınan tedbirlerle hızla toparlandığını ve mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,5 artış kaydettiğini söyledi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Sanayi üretimimiz, şubat ayında yaşanan deprem felaketinin ardından, alınan tüm tedbirler ile hızla toparlandı. Mart ayında sanayi üretimimiz, bir önceki aya göre yüzde 5,5 artış kaydetti" dedi.

Bakan Nebati, mart ayı sanayi üretimi verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sanayi üretimimiz, şubat ayında yaşanan deprem felaketinin ardından alınan tüm tedbirler ile hızla toparlandı. Mart ayında sanayi üretimimiz, bir önceki aya göre yüzde 5,5 artış kaydetti. İmalat sanayi ürünleri ile sermaye malı ve yüksek teknoloji içeren ürünlerin üretimi, mart ayında çarkların hızlanmasında öncü rol üstlendi" ifadelerini kullandı.Üretici ve işçilere verilen destekler ile sanayinin ayakta tutulduğunu kaydeden Nebati, "Elde edilen bu sonuç, tüm zorlu koşullara rağmen ekonomi modelimizin, ekonomi yönetimi anlayışımızın başarısıdır. Dünyanın en gelişmiş ekonomileri halihazırda, küresel arz sorunları, resesyon endişeleri ile boğuşurken; biz bu dönemde hızımıza hız kattık, beklentileri aştık. Seçimlere giderken 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla daha da güçlenmiş bir sanayi sektörüne ve istihdam gücüne kavuştuk. Çünkü biz bu ülkeyi seviyoruz, üreterek kalkınan bir ülke istiyoruz. Gücümüzü Türkiye'mizden alıyoruz" dedi.