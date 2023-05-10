Mart Ayında Sanayi Üretimi Yıllık Yüzde 0,1 Geriledi

TÜİK verilerine göre, mart ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 0,1 oranında geriledi. Ancak aylık bazda yüzde 5,5 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi mart ayında yıllık yüzde 0,1 oranında geriledi.

TÜİK, mart ayı sanayi üretimi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi mart ayında yıllık yüzde 0,1 azaldı. Ancak sanayi üretimi, aylık bazda beklentilerin üzerinde yüzde 5,5 oranında artış gösterdi.

SANAYİ ÜRETİMİ ŞUBATTA AYLIK YÜZDE 6, YILLIK YÜZDE 8,2 ORANINDA GERİLEMİŞTİ

Sanayi üretimi, şubat ayında deprem etkisiyle aylık yüzde 6,0, yıllık ise yüzde 8,2 gerilemişti. Yaşanan yıllık düşüş, Mayıs 2020 tarihinden bu yana en büyük düşüş olarak kayda geçmişti.

TÜİK verilerine göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,8 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,0, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 arttı.