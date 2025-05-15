Mart ayında inşaat üretimi yıllık yüzde 10,5 arttı

Mart ayında inşaat üretimi yıllık yüzde 10,5 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mart 2025'te inşaat üretimi yıllık bazda yüzde 10,5 artış gösterirken, aylık bazda yüzde 2,5 azaldı. Bina inşaatı ve bina dışı yapıların inşaatı sektörlerinde artış gözlemlenirken, genel olarak aylık düşüş yaşandı.

Mart ayında inşaat üretimi yıllık yüzde 10,5 arttı, aylık ise yüzde 2,5 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı İnşaat Üretim Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, inşaat üretimi yıllık yüzde 10,5 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Mart ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 5,8 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 6,0 arttı.

İnşaat üretimi aylık yüzde 2,5 azaldı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Mart ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,2 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,5 azaldı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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