Mart ayında inşaat maliyetleri arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayında inşaat maliyetinin yıllık yüzde 23,23, aylık yüzde 1,53 arttığını açıkladı.

TÜİK, Mart 2025 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyeti bir önceki aya göre yüzde 1,53, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,23 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,95, işçilik endeksi yüzde 0,80 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,80, işçilik endeksi yüzde 31,72 arttı. Bina inşaatı maliyeti ise, bir önceki aya göre yüzde 1,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,60 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyeti de bir önceki aya göre yüzde 1,79, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,05 arttı.