Mart Ayında Hizmet Üretim Endeksi Yüzde 0,4 Arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2025'te hizmet üretim endeksinin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 arttığını açıkladı. Ulaştırma ve depolama ile konaklama hizmetleri düşüş gösterirken, bilgi ve iletişim ile mesleki hizmetler yükseldi.
Hizmet üretim endeksi 2025 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Hizmet Üretim Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre hizmet üretim endeksi, Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,3 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 2,5 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 6,3 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,3 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,7 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,8 arttı.
Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,1 arttı
Hizmet üretim endeksi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,8 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,7 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,7 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 8,7 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,5 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,2 azaldı. - İSTANBUL