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Mart Ayında Hizmet Sektöründe Güven Artarken, Perakende ve İnşaatta Düşüş Gözlemlendi

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TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Mart ayında hizmet sektörünün güven endeksi yüzde 0,2 artarken, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde sırasıyla yüzde 2,5 ve yüzde 0,5 düşüş yaşandı.

Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,2 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,5 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,2 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,5 azaldı. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mart ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,2 oranında artarak 114,4 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 oranında azalarak 113,4 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,5 oranında azalarak 88,9 değerini aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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