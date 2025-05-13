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Mart Ayında Dış Ticaret Haddi %0,4 Artarak 87,7 Oldu

Mart Ayında Dış Ticaret Haddi %0,4 Artarak 87,7 Oldu
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TÜİK, Mart 2025 dönemine ait dış ticaret endekslerini açıkladı. İhracat birim değer endeksi %1,8 artarken, ithalat birim değer endeksi de %1,3 yükseldi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayında dış ticaret haddinin bir önceki yılın aynı ayına göre 0,4 puan artarak 87,7 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Mart 2025 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,3 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,2 arttı, yakıtlarda yüzde 15,4 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,6 arttı. İhracat miktar endeksi ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,3 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,1 azaldı, yakıtlarda yüzde 1,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 1,3 ARTTI

İthalat birim değer endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 16,2 arttı, yakıtlarda yüzde 1,2 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,3 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 azaldı. İthalat miktar endeksi ise, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,3 azaldı, yakıtlarda yüzde 5,1 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,7 arttı. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesi ile hesaplanan dış ticaret haddi, bir önceki yılın aynı ayına göre 0,4 puan artarak 2025 yılı Mart ayında 87,7 oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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