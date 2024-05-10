Mart Ayında Cari İşlemler Hesabı 3.8 Milyar Dolar Açık Verdi

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mart ayında 3 milyar 837 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 13 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak Mart 2024 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 3 milyar 837 milyon dolar açık verdiğini öngördü. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentisi 2 milyar 500 milyon dolar ile 5 milyar 400 milyon dolar aralığında yer aldı.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 27 milyar 344 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, şubatta 3 milyar 265 milyon dolar açık vermiş, yıllıklandırılmış cari açık ise 31 milyar 839 milyon dolar olmuştu.