Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayında işsizlik, yüzde 0,4 artarak yüzde 11,5 oldu.

TÜİK, Mart 2022 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 Mart ayında bir önceki aya göre 153 bin kişi artarak 3 milyon 894 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,3 iken kadınlarda yüzde 13,9 olarak tahmin edildi.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi