Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
PKK'nın kendini feshetmesine DEM Parti'den ilk yorum

PKK'nın kendini feshetmesine DEM Parti'den ilk yorum
Terör örgütü silahları nasıl bırakacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek

Silah nasıl bırakılacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek
İşte terör örgütü PKK'nın 'Silahları bırakıyoruz' dediği an

PKK'nın "Silahları bırakıyoruz" dediği an

Mart 2025 Cirosu Yıllık %33,4 Arttı

Mart 2025 Cirosu Yıllık %33,4 Arttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, mart ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro yıllık %33,4 artış gösterdi. Ticaret satış hacmi ise bir önceki yıla göre %10,8 oranında yükseldi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam cironun yıllık yüzde 33,4, aylık yüzde 4,2 arttığını açıkladı.

TÜİK, Mart 2025 dönemine ilişkin ciro ve ticaret satış hacim endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi yıllık yüzde 33,4 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 25, inşaat ciro endeksi yüzde 26,3, ticaret ciro endeksi yüzde 37,8, hizmet ciro endeksi yüzde 35,9 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, aylık yüzde 4,2 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,5, inşaat ciro endeksi yüzde 4,6, ticaret ciro endeksi yüzde 5,8, hizmet ciro endeksi yüzde 0,5 arttı.

TİCARET SATIŞ HACMİ YILLIK YÜZDE 10,8 ARTTI

Ticaret satış hacmi de mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 12,8, toptan ticaret satış hacmi yüzde 11,1, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 9,2 arttı.

Ticaret satış hacmi bir önceki aya göre de yüzde 5 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,6, toptan ticaret satış hacmi yüzde 8,1 arttı; perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,4 azaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
PKK'nın kendini feshetmesi Diyarbakır'da halaylarla kutlanıyor

Anlık Diyarbakır!
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Emekli ikramiyelerinin 3 katına çıkması teklifi TBMM'ye sunuldu

İkramiyeler 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Galatasaray'da yıldız isme izin çıktı: Gidebilirsin

Galatasaray'da yıldız isme izin çıktı: Gidebilirsin
Şampiyonluk töreninde İbrahim Hacıosmanoğlu'na soğuk duş

Şampiyonluk töreninde İbrahim Hacıosmanoğlu'na soğuk duş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.