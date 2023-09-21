MARSU, Kanalizasyon Çalışmalarında Tasarruf Sağlıyor

Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU), kanalizasyon altyapı çalışmalarında ihtiyaç duyulan malzemeleri kendi üreterek tasarruf sağlıyor. Sahada yürütülen çalışmalardan gelen taleplere göre beton konik, bilezik, taban ve kapak üretiliyor.

Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, kanalizasyon altyapı çalışmalarında ihtiyaç duyulan beton konik, bilezik, taban ve kapak gibi malzemeleri kendi üreterek, tasarruf sağlıyor.

MARSU Genel Müdürlüğü, şehir genelinde kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temin etmek, altyapı problemlerini çözüme kavuşturmak için çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor.

Bu kapsamda kanalizasyon çalışmalarını sürdüren MARSU, çalışmalarında ihtiyaç duyulan beton konik, bilezik, taban ve kapak gibi malzemeleri kendi üretip hem maliyetleri düşürerek tasarruf sağlıyor hem de projeleri daha hızlı tamamlayarak vatandaşların beklenti ve ihtiyaçlarını karşılıyor.

Sahada yürütülen çalışmalardan gelen taleplere göre beton konik, bilezik, taban ve kapak üretiliyor.