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Marmaris'teki Konut Krizi ve Çözüm Önerileri

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Gayrimenkul uzmanı Fırat Elmacı, Marmaris'teki konut krizini ve çözüm önerilerini açıkladı. Konut arzının yetersiz olması ve imarlı arsaların azlığı nedeniyle Marmaris'teki kira ve satış fiyatları yükseliyor.

Gayrimenkul uzmanı Fırat Elmacı, Türkiye genelinde emlak piyasasının karmaşık bir yapıya sahip olduğunu belirtirken, Marmaris gibi turizm bölgelerinde bu durumun daha da belirgin olduğunu vurguladı.

Elmacı, "Marmaris'te konut arzının yetersiz olması kira fiyatlarını yükseltti. Bölgede 1+1 dairelerin kiraları 15-20 bin TL arasında değişirken, iyi konumdaki villalar 150-200 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Ev sahiplerinin, bakımsız daireler için bile yüksek kira talepleri yatırımcıları ve kiracıları zor duruma sokuyor. Karşısında bulunan yeni binadaki bir daire fiyatına kendi 30 yıllık binasındaki dairesini aynı fiyata vermek istiyor. Bu durum bizleri de zora sokuyor. Marmaris'teki konut krizinin çözümü için şehir planlamasının iyileştirilmesi ve yeni konut projelerinin hızla devreye alınması gerekir" dedi.

Marmaris'te gayrimenkul sektöründe ağırlıkla arsa talebinde bulunulduğunu kaydeden Elmacı, "Marmaris'te çok kısıtlı konut yapabilecek arsa olduğu için imara çok açık olan bir yer değil maalesef. Marmaris'te güzel bir şehir planlaması yapılsa daha da çok Türk yatırımcıyı, yabancı yatırımcıyı kesinlikle çekebilecek bir yer. Özellikle tabii ki yatırımcıların gelmesini çok çok istiyoruz. Gelen kişiler tabii ki Marmaris'i çok beğeniyorlar. Ama maalesef konut sıkıntısı olduğundan ve imarlı arsalarımız az olduğu için Marmaris'teki fiyat trendini yükseltiyor" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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