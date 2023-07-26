Marmaris'teki Arıcılara Ziyaret Gerçekleştirildi

Marmaris Ticaret Odası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcileri, 'Memleketten Selam Var' projesi kapsamında yayladaki arıcılara ziyaret gerçekleştirdi. Arıcıların ihtiyaçlarını tespit eden heyet, arıcı maskesi, eldiven, kafa lambası ve bayrak hediye etti.

Marmaris Ticaret Odası (MTO) ve Marmaris Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde geliştirilen 'Memleketten Selam Var' projesi çerçevesinde bu yıl da yayladaki arıcılara ziyaret gerçekleştirildi.

Marmaris Ticaret Odası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan heyet, 19-21 Temmuz tarihleri arasında tarımsal üretimin devamlılığı ve coğrafi işaretli Marmaris Çam Balı üretimi öncesinde arılarını hazırlamak için Mart-Nisan ayından itibaren 6-7 ay süre ile Anadolu'nun yüksek rakımlı yaylalarına giden arıcıları ziyaret etti. MTO Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ergücü ve Ziraat Mühendisi Fahri Atıcı'nın görüştüğü 39 arıcı yapılan çalışmadan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Denizli, Burdur, Konya, Isparta ve Afyon'un farklı ilçelerinde konaklayan arıcılara yapılan ziyaret hakkında konuşan Marmaris Ticaret Odası Başkanı S. Mutlu Ayhan, "Coğrafi İşaretli ürünümüz Marmaris Çam Balı'nın kaliteden ödün vermeden üretimini artırmak amacıyla İlçe Tarım Müdürlüğümüz ile iş birliğinde yürüttüğümüz projeler arasında gelen 'Memleketten Selam Var' projemiz ile arıcılarımızı her yıl ziyaret ederek ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Bu yıl da ziyaretimiz sırasında arıcılarımıza ihtiyaçları çerçevesinde arıcı maskesi, arıcı eldiveni, kafa lambası ve bayrak hediye ettik. Yapılan görüşmelerde arıcılarımızın da sektöre yönelik bazı talepleri oluyor. Bu talepleri değerlendirip en kısa sürede ilgili Bakanlık yetkililerimize ulaştırıp çözüme kavuşması için çalışacağız. Bu süreçte kıymetli iş birliği ve desteği konusunda İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Nejmettin Kaya ve müdürlük personeline de ayrıca teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA