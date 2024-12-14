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Marmaris'te Uluslararası Yatçılık Sektörü Etkinliği Devam Ediyor

Marmaris'te Uluslararası Yatçılık Sektörü Etkinliği Devam Ediyor
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Marmaris'te bu yıl 6.'sı düzenlenen 'Uluslararası Yatçılık Sektörü' etkinliği, katılımcıları deniz temizliği ve güvenlik konularında bilgilendiren panellerle sürüyor. 107 firma ve 500 yat kaptanının katıldığı etkinlikte tecrübe paylaşımı yapılıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Uluslararası Yatçılık Sektörü" etkinliği ikinci gün oturumlarıyla sürdü.

Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneğince Siteler Mahallesi'ndeki Grand Yazıcı Club Turban Termal Otel'de düzenlenen programa dünyanın çeşitli ülkelerinden 107 firma ile Türkiye'deki 500 yat kaptanı katılıyor.

Etkinliğin ikinci gününde paneller gerçekleştirildi; firma temsilcileri ve yat kaptanları aynı masada bir araya gelip fikir alışverişinde bulundu.

Konunun uzmanlarınca, deniz temizliği, kaza anında ve sonrasında hukuki işlemler, Muğla koyları, arama kurtarma, ilk yardım, yangın ve kaza riskleri konularında paneller gerçekleştirildi.

Derneğin başkanı Yusuf Ziya Karagöz, AA muhabirine, üyelerin özverili çalışmasıyla yatçılık sektörü temsilcilerini buluşturduklarını söyledi.

Programda kaptan ve firma temsilcilerinin tecrübe paylaşımında bulunduğunu anlatan Karagöz, "Denizlerin temizliği ve korunmasıyla ilgili ses getirecek paneller yapıyoruz. Denizlerimizi mutlaka koruyup gelecek kuşaklara daha sağlıklı şekilde devretmemiz lazım." dedi.

Etkinlik yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Ekonomi
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