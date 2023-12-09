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Marmaris'te düzenlenen 5. Uluslararası Yatçılık Sektörü etkinliği devam ediyor

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği tarafından organize edilen etkinlikte firma ve yat kaptanları bir araya geliyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden 94 firma ve Türkiye'deki yat kaptanlarının katıldığı etkinlikte, bilgi ve fikir alışverişi yapılıyor. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, denizcilik sektörünün önemli buluşmasına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneğince organize edilen "5. Uluslararası Yatçılık Sektörü" etkinliği ikinci gününde firma ve yat kaptanlarını buluşturuyor.

Siteler Mahallesi'ndeki Club Turban Yazıcı Otel'de düzenlenen ve yarın sona erecek etkinliğe dünyanın çeşitli ülkelerinden 94 firma ile Türkiye'deki yat kaptanları katılıyor.

Etkinliğin ikinci gününde firma temsilcileri ve yat kaptanları aynı masada bir araya gelip karşılıklı bilgi ve fikir alışverişinde bulunuyor.

Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği Başkanı Yusuf Ziya Karagöz ile Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, etkinlik alanında incelemelerde bulunup firma ve yat kaptanlarıyla sohbet etti.

Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, denizcilik sektörünün önemli buluşmasına Marmaris olarak ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Marmaris'in dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen firma ve yat kaptanlarını buluşturduğuna vurgu yapan Oktay, "Marmaris ve Muğla bölgesi denizcilik anlamında çok büyük potansiyele sahip. Etkinliğimizi büyük emeklerle gerçekleştiren Türkiye Yat kaptanlarının bütün üyelerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Etkinlik yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

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