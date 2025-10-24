Marmaris'e 'Marina' Kruvaziyeri ile 1193 Turist Geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesine "Marina" isimli kruvaziyer 1193 yolcu getirdi.

Limasol Limanı'ndan Marmaris'e gelen 240 metrelik lüks yolcu gemisi, Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Marshall Adaları bayraklı kruvaziyerde, çoğunluğu ABD'li 1193 yolcu ile 752 personel bulunduğu öğrenildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

"Marina"nın gece saatlerinde demir alarak Girit Adası'na gitmesi bekleniyor.