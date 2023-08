Marmaris Belediyesi Personel A.Ş. ile Genel İş Sendikası Arasında Ücret Zammı Protokolü İmzalandı

Marmaris Belediyesi Personel A.Ş. ile Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında 1 Temmuz-31 Aralık 2023 arası ücret zammı protokolü imzalandı. Şirket personeline yüzde 56 ila 60 oranında zammın yapıldığı sözleşmenin imza töreninde konuşan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 'Her zaman emekçimizin yanındayız. Onları ekonomik kriz karşısında ezdirmemek için büyük gayret gösteriyoruz' dedi.

Marmaris Belediyesi Personel A.Ş. ile Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında 1 Temmuz-31 Aralık 2023 arası ücret zammı protokolü imzalandı. Şirket personeline yüzde 56 ila 60 oranında zammın yapıldığı sözleşmenin imza töreninde konuşan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Her zaman emekçimizin yanındayız. Onları ekonomik kriz karşısında ezdirmemek için büyük gayret gösteriyoruz" dedi.

Marmaris Belediyesi iştiraki Personel A.Ş. ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında 597 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesinin üçüncü yıl ikinci dönem ücret zammı anlaşması da imzalandı. Başkan Oktay ile Genel-İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Uzay Kocabaş tarafından imzalanan ve 1 Temmuz 2023-31 Aralık 2023 tarihlerini kapsayan sözleşmeye göre, çalışanlara yüzde 56 ila 60 oranında zam yapıldı.

Marmaris Belediyesi İçmeler Hizmet Binası Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine Belediye Başkan Yardımcısı Ali Zağlı, Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Murat Çalışkan ve belediye personeli katıldı.

Genel-İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Uzay Kocabaş, "Emekçiler olarak bizler son yıllarda çok büyük zorluklar yaşıyoruz. Dünyanın en güzel yeri olan Marmaris'in yaşam şartlarının zorluğunu hepimiz biliyoruz. Ancak belediyede bürokratlar olmak üzere en son noktada Başkan Bey bütün limitleri zorlayarak her zaman daha iyisini vermeye çalıştı. Bunun için teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Başkan Oktay ise Türkiye genelinde yaşanan ekonomik krizin belediye çalışmalarına da büyük etki ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren belediye çalışanlarımız için en iyisini yapmaya çalışacağımızı dile getirdik. Geçmişte olduğu gibi bu süreçte de bunu uygulamaya çalıştık. Bizim için esas olan her zaman emeğin, alın terinin yanında olmak. Bununla da beraber herkesten de performans beklemek, işin doğalı. Burası Türkiye'nin dünyayı açılan penceresi olduğu için buradaki hizmet kalitesi de buna paralel olmak durumunda. O yüzden hep ısrarla dile getirdiğimiz mevzu; bizim hizmet standardımızın her zaman için çıta olarak hep yukarıda olması. Bu da rakamlarla imkanlar ölçüsünde paralel gidecek. Bundan sonra ben tüm mesai arkadaşlarımdan düne göre daha verimli bir performans bekliyoruz. Çünkü Marmaris'in buna ihtiyacı var. Farkımızı tüm birimlerimizde göstermek zorundayız. Güçlü bir yeriz, güçlü bir kentiz, güçlü bir ekibiz. Sadece işe odaklandığınız takdirde daha iyisini her zaman yapabiliriz. İnşallah enflasyon bu kadar çok artmaz da bu rakamlar erimez. Neticede en büyük sıkıntılardan biri bu. İyileştirmeler yapılıyor ama hiçbirimizin elinde olmayan unsurlardan ve zamlardan dolayı eriyor."

Son düzenlemeyle temmuz ayı itibarıyla en düşük maaş 16 bin 570 TL oldu. Yevmiye, görev tazminatı, sorumluluk ücretleri yemek, yakacak ve çocuk yardımları ve yıllık ikramiye oranlarında da iyileştirmeler yapıldı. İşçilere, yıllık izne çıkarken 'izin parası' ödenmesine karar verildi.