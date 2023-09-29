Marmaris Belediyesi İkinci Halk Ekmek Büfesi'ni Açtı

Marmaris Belediyesi ilçenin 2. Halk Ekmek Büfesi'ni Beldibi Mahallesi'nde hizmete sundu. Başkan Oktay Halk Market ve 2. Halk Kafe'nin de kısa bir süre içinde açılacağını müjdeledi.

Marmaris'in ilk Halk Ekmek Büfesi Marmaris Belediyesi tarafından 22 Ağustos 2023 tarihinde Marmaris merkezde halkın hizmetine açılmıştı. İhtiyaç çerçevesinde ilçenin 2. Halk Ekmek Büfesi'nin açılışı da Beldibi Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Büfenin açılışını yapan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, halkçı yönetim anlayışıyla dar gelirli vatandaşların yanında olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle böyle bir ihtiyaç doğduğunu dile getiren Başkan Oktay "2. ekmek büfemizi Beldibi Muhtarlığımızın yanında hizmete açtık. O zaman da söylemiştim. Marmaris'te gerçekten böyle bir ihtiyaç doğabileceği aklımıza gelmezdi ama maalesef özellikle son dönemde ülkemizde yaşanan ekonomik kriz ister istemez Marmaris'te de böyle bir ihtiyaç doğurdu. Bizler de halkımıza bir miktar da olsa destek sağlamak amacıyla böyle bir hizmete başladık" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında ekonomik ürünler satacak Halk Market için çalışmaların son hızla sürdüğünü belirten Oktay, Saman İskelesi'nin karşısında açılacak 2. Halk Kafe için de hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. "Hayal satmıyoruz, gerçekleri değerlendiriyoruz" diyen Başkan Oktay "Önümüzdeki haftalarda bir ya da 2 noktada halk market açacağız. Çalışmalarımız bununla da ilgili son hızıyla devam ediyor. Bizler çalışmalarımızı halkımızın ihtiyaçları çerçevesinde sürdürüyoruz. Bugüne kadar hep böyle oldu, bundan sonra da böyle olacak. 2. Halk Kafemizin Saman İskelesi'nin karşısında açılması için de hazırlıklarımız son aşamaya geldi. Amacımız halk kafe gibi ucuza hizmet alınabilecek yerlerin sayısını arttırmak. Hayal satmıyoruz, gerçekleri değerlendiriyoruz. Söylem ve eylem bütünlüğü içinde iş odaklı, halk odaklı çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA