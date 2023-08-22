Marmaris Belediyesi Halk Ekmek Büfesi Açtı

Marmaris Belediyesi, vatandaşın bütçesine katkı sağlamak amacıyla 'Halk Ekmek Büfesi' açtı. Başkan Oktay'ın " Marmaris'te halk ekmek büfesi açmak hiçbir zaman aklıma gelmezdi" dediği projede ekmeğin tanesi 6 TL'den satılacak.

Halkçı belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Marmaris Belediyesi, ekonomik şartlar nedeniyle zor durumda olan vatandaşların bütçesine katkı sağlamak amacıyla 'Halk Ekmek Büfesi'ni hizmete açtı. Marmaris merkezde, durak meydanında Halk A.Ş. tarafından işletilecek olan büfede müşterileri ilk karşılayan kişi de Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay oldu. İlçedeki fırınlardan uygun fiyata alınan ekmeklerin 6 TL'den halka ulaştırılacağı büfe daha ilk günden vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, zorlaşan ekonomik şartlarda özellikle dar gelirli yurttaşlara katkı sağlamak amacıyla büfeyi hizmete soktuklarını belirterek, "Son yıllarda ülkemizin ekonomik durumu, giderek ağırlaşıyor. Halkımızın günlük zorunlu ihtiyaçlarını karşılamasında zorluk çektiğini görüyoruz. Bizler de sosyal belediyecilik, halkçı belediyecilik anlayışımız gereklerini yerine getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Günde 2 bin ekmek

"Şahsen benim Marmaris'te halk ekmeğine ihtiyaç olabileceği hiçbir zaman aklıma gelmezdi ama Marmaris'te de halk ekmek bir ihtiyaç" diyen Oktay, "Çünkü, Marmaris'te yani ekonominin bu kadar hızlı döndüğü bir yerde dahi gerçekten insanlar ekonomik olarak iyi durumda değil. Dolayısıyla biz de bu uygulamayı hayata geçirme durumunda kaldık. Tanesi 6 TL olan 2 bin kadar halk ekmeği vatandaşımıza vermeyi planlıyoruz. Hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

Halkçı projeler devam edecek

Özellikle dar gelirli ilçe yaşayanlarının ihtiyaçlarını karşılama hedefli çalışmaların sürdüğünü dile getiren Oktay, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndaki Halk Kafe'nin ve ekmek büfelerinin farklı noktalarda şubelerinin de açılacağını ifade etti. Oktay, "Hedefimiz, özellikle dar gelirli Marmaris yaşayanlarımızın, günlük ihtiyaçlarını daha ekonomik şartlarda sağlanması, yaşam konforlarının daha nitelikli olması" diyerek sözlerini bitirdi. Projeyi memnuniyetle karşılayan vatandaşlar ise Marmaris'te böyle bir büfeye ihtiyaç duyulduğunu belirterek Başkan Oktay'a teşekkür etti. - MUĞLA