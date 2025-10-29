Haberler

Marmaray, 12 Yılda 1 Milyar 430 Milyon Yolcu Taşıdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray'ın açılışından bu yana geçen 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdiğini açıkladı. Marmaray, İstanbul'un toplu ulaşımında önemli bir rol oynamakta.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray'ın açılışından bu yana geçen 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdiğini bildirdi.

Uraloğlu, Marmaray'ın açılış yıl dönümü vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, "asrın projesi" olarak nitelendirilen Marmaray'ı 29 Ekim 2013'te hizmete aldıklarını anımsatarak, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünde Marmaray'ın da 12 yaşında olduğunu belirtti.

Marmaray'ın 76,6 kilometrelik güzergah ve 43 istasyonuyla İstanbul'un toplu ulaşımının omurgasını oluşturduğunu kaydeden Uraloğlu, "Asya ile Avrupa'yı sadece 4 dakikada buluşturan Marmaray 12 yılda toplam 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi." ifadesini kullandı.

54 tren seti ve 440 vagon hizmet veriyor

Bakan Uraloğlu Marmaray'ın, dünyanın en derin batırma tüp tünellerinden biri olarak tarihe geçtiğinin altını çizerek, "Halkalı–Gebze hattında 148, Pendik–Ataköy hattında 139 olmak üzere günde toplam 287 sefer düzenleniyor. Hafta sonları gece ilave 10 seferle sayı 297'ye çıkıyor. Filoda 34'ü 10 vagonlu ve 20'si de 5 vagonlu olmak üzere 54 tren seti ve 440 vagon hizmet veriyor." açıklamasında bulundu.

Marmaray hattının şehir içi ulaşımın yanı sıra yüksek hızlı tren (YHT) ve anahat trenlerinin Asya'dan Avrupa yakasına kesintisiz geçişini sağladığını belirten Uraloğlu, "Nisan 2020'de başlayan yük treni geçişleriyle, büyük bölümü ihracat olmak üzere toplam 1 milyon 679 bin 247 ton yük taşındı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

Kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti
Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu

Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu
Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti

Ülke tarihinin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.