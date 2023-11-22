Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü'nden Ham Petrol ve Akaryakıt İthalatı İşlemleri

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan değişiklikle, Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü'nden ham petrol, akaryakıt, solvent ve bazı petrol ürünleri, tekstil eşyası ve Avrupa Birliği menşeli olmayan düz camın serbest dolaşıma giriş işlemleri gerçekleştirilebilecek.

Ham petrol ve akaryakıt, solvent ve bazı petrol ürünleri, tekstil eşyası ile Avrupa Birliği menşeli olmayan düz camın serbest dolaşıma giriş işlemleri Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğünden de gerçekleştirilebilecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Genel Tebliği'nde değişiklik içeren tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde yer alan, amonyum ve sodyum nitratların, amonyum nitratın kalsiyum karbonatla veya bitki besin maddesi olmayan diğer inorganik maddelerle karışımları, kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve karışımlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılabileceği yetkili gümrük idareleri arasına Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü de dahil edildi.

Ham petrol ve akaryakıt, solvent ve bazı petrol ürünleri, tekstil eşyası ve Avrupa Birliği menşeli olmayan düz camın serbest dolaşıma giriş işlemleri de buradan yapılabilecek.

Ayrıca, solvent ve bazı petrol ürünlerinin, aynı zamanda gıda sanayisinde kullanılacak ürünlerden olması halinde ithal işlemleri Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü üzerinden gerçekleştirilebilecek.