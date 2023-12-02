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Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü, metal hurda ve atıkların ithalat kontrollerine yetkilendirildi

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Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü, atık ve metal hurdaların Türkiye'ye giriş işlemleri ve ithalat kontrollerini gerçekleştirecek.

Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü, metal hurda ve atıkların ithalat kontrollerine ilişkin yetkilendirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların ve Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliğleri" kapsamındaki atıkların ve metal hurdaların Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerçekleştirilecek ithalat kontrollerinin yapılacağı yerler arasına Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü de eklendi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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