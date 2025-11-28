Haberler

Marmara Denizi'nde Lodos Sonrası Balık Avı Bereketli Geçti

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde lodos fırtınasının etkisini kaybetmesiyle balıkçılar denize açıldı ve tekneleri yüzlerce kasa balıkla döndü. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı, balıkçıların bereketli bir gün yaşadığını belirtti.

Marmara Denizi'nde etkili olan lodos fırtınasının etkisini kaybetmesinin ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde balıkçılar denize açıldı ve yüzlerce kasa balıkla limana döndü.

Süleymanpaşa ilçesinde lodosun ardından denize açılan balıkçıların ağlarına yüzlerce kasa istavrit, kolyoz ve sardalya gibi çeşitli balıklar takıldı. Balıkçılar teknelerinden kasa kasa balık indirirken limanda hareketlilik yaşandı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, balıkçıların bereketli bir gün yaşadığını belirterek, fırtınadan sonra denize açılan teknelerin yaklaşık 600 kasa balıkla döndüğünü ifade etti. Pehlivanoğlu, vatandaşların taze ve uygun fiyatlı balık yemeye devam edeceğini de söyledi. - TEKİRDAĞ

