Marmara Denizi'nde hamsi bolluğu denizlerdeki büyük balıkçı teknelerini bölgeye yönlendirdi. Tekirdağ kıyılarına akın eden balıkçılar, denize ağ atarak hamsi avlıyor. Hamsi bolluğunun bir hafta daha süreceği düşünülüyor.

Hamsi bolluğu tayfaları Marmara'ya akın ettirdi

TEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nde hamsi bolluğu denizlerdeki büyük balıkçı teknelerini bölgeye yönlendirdi.

Büyük balıkçı tekneleri, hamsi bolluğunun yaşandığı Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarına akın etti. Tekirdağ'a gelen balıkçılar, denize ağ atarak hamsi avlıyor. Balıkçılar, vatandaşları hamsiye doyuracaklarını söyledi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "İstanbul Boğazı'ndaki büyük balıkçı teknelerimiz yaklaşık 3 günden beridir Tekirdağ'dalar. Süleymanpaşa açıklarında bol bir hamsi var. Hamsinin bir hafta daha süreceğini düşünüyorum. İnşallah vatandaşlarımız uygun ve taze balık yemeye devam edecekler" dedi.