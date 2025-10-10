Marmara Denizi'nde Balıkçıların Yüzü Gülüyor

Marmara Denizi'nde avlanan büyük balıkçı tekneleri Süleymanpaşa'daki limana onlarca kasa istavritle döndü. Denizdeki bereket balıkçıların yüzünü güldürdü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa'da balıkçı tekneleri limana onlarca kasa istavritle dönerken, bu durum hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Denizin bereketini göstermesiyle birlikte tezgahlarda bolluk yaşanmaya başladı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu yaptığı açıklamada, "Büyük gırgır tekneleri faaliyetlerini istavrit, hamsi, kolyoz ve sardalya balıklarını tutarak geçiriyorlar. Allah nasip ederse vatandaşlarımız uygun ve taze balık yemeye devam edecekler. Yaklaşık bir haftadır gırgır dediğimiz büyük teknelerdeki arkadaşlarımızın yüzleri gülüyor. İnşallah bu sene bol ve bereketli geçeceğine inanıyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ