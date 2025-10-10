Haberler

Marmara Denizi'nde Balıkçıların Yüzü Gülüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süleymanpaşa'daki balıkçı tekneleri, Marmara Denizi'nden dönerken bol miktarda istavritle limana geldi. Bu durum, hem balıkçıları hem de vatandaşları sevindirdi. Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı, denizdeki bereketin bu yıl da süreceğine inanıyor.

Marmara Denizi'nde avlanan büyük balıkçı tekneleri Süleymanpaşa'daki limana onlarca kasa istavritle döndü. Denizdeki bereket balıkçıların yüzünü güldürdü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa'da balıkçı tekneleri limana onlarca kasa istavritle dönerken, bu durum hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Denizin bereketini göstermesiyle birlikte tezgahlarda bolluk yaşanmaya başladı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu yaptığı açıklamada, "Büyük gırgır tekneleri faaliyetlerini istavrit, hamsi, kolyoz ve sardalya balıklarını tutarak geçiriyorlar. Allah nasip ederse vatandaşlarımız uygun ve taze balık yemeye devam edecekler. Yaklaşık bir haftadır gırgır dediğimiz büyük teknelerdeki arkadaşlarımızın yüzleri gülüyor. İnşallah bu sene bol ve bereketli geçeceğine inanıyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Anlık Gazze!
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB'den 'Gazze'de görev gücü' açıklaması: Tevdi edilecek her türlü göreve hazırız

Mehmetçik Gazze'ye mi gidiyor? Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.