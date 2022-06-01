Marmara'da lüfer bereketi - Haberler

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Marmara'da lüfer bereketi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Marmara'da lüfer bereketi

İstanbul 3. köprü altında kıyı balıkçıları tarafından avlanan olta lüferleri, Bandırma balık halinde tanesi 50 liradan satılıyor.

İstanbul 3. köprü altında kıyı balıkçıları tarafından avlanan olta lüferleri, Bandırma balık halinde tanesi 50 liradan satılıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma balık halinde balık avlanma yasağının başlamasıyla kıyı balıkçılarının avladıkları balıklar satılıyor. İstanbul 3. köprünün altında kıyı balıkçıları tarafından avlanan olta lüferlerin Bandırma balık halinde tanesi 50 liradan satıldığını belirten balıkçı Sezgin Acar, "İstanbul 3. köprü altında kıyı balıkçıları tarafından avlanan lüfer balıkları tezgahlarımızda satışa sunuldu. Lüferler bol olunca daha önce 80 liraya satılan lüferler bugün 50 liradan satılıyor. Çupra balığı fiyatına lüfer balığı satıyoruz. Vatandaşlarımız da lüfer balığına ilgi gösteriyor" şeklinde konuştu.

(Ömer Turan /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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