Marmara'da hamsinin zayıf kalması fiyatlara yansıdı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Bandırma Balık Halinde Marmara denizinde hamsi balığının avlanma yasağının ardından fiyatlarda artış görüldü.

Balıkesir İli Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birliği Başkanı Nihat Işık, "Marmara denizindeki hamsiye kısaca değinecek olursak çok yoğun bir miktarda hamsimiz var Marmara denizinde inşallah gelecek senelerde bunun faydasını çoğalma olarak görürüz, şimdi şöyle bir konu var hamsinin fiyatının artmasından dolayı bu Marmara denizindeki hamsinin zayıf kalması boyut oranında bir sıkıntı yok ama zayıf kalmasından dolayı Devletimiz tarafından Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yasak getirildi ondan sonrada bütün tekneler tabi haliyle zaten 15 Nisan'a az bir zaman kaldığı için ya avcılığı bıraktılar yada Ege denizine gittiler. Ege denizinde de hamsi tabi Marmara'da ki gibi yoğun değil bu yüzden fiyatların biraz artmasına sebep oldu az miktarda çıktığı için zaten üç gündür sert bir lodos var Ege denizinde teknelerin hiç biri avlanamıyor. Marmara denizinde istavrit işte az az sardalya avcılığı oluyor tabi insanların yoğunlukla daha çok hamsiye özen gösterdikleri için bu fiyatların şimdi lodostan sonra daha çok uygun bir seviyeye geleceğini düşünüyorum artmasıyla beraber. İnşallah bu yasağında Marmara'ya bir faydası olacak." dedi. - BALIKESİR