Marella Explorer Kruvaziyeri Marmaris'e Geldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malta bayraklı kruvaziyer 'Marella Explorer', 1896 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine demirledi. İlk kez Marmaris Limanı'na gelen gemideki turistler, tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Malta bayraklı kruvaziyer "Marella Explorer", 1896 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Girit Adası'ndan gelen 264 metrelik yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

İlk kez Marmaris'te liman ziyareti yapan gemide, çoğunluğu İngiliz 1896 yolcu ve 784 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Bazı turistler de Dalyan turuna katıldı.

Kruvaziyerin gece saatlerinde Rodos Adası'na hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Ekonomi
Nihal Candan'ın babası isyan etti: Çocuklarım şöhretle sapıttı

Acılı baba günler sonra sessizliğini bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabri Ugan'ın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği yerine getirilecek

Sabri Ugan'ın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği yerine getirilecek
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

Türk sporunun acı günü! Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
Gürcistan'da tutuklu bulunan iş insanı Galip Öztürk tahliye edildi

Gürcistan'da tutuklu bulunan Türk iş insanı tahliye edildi
Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı

Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı
Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grup kendi askerlerine saldırdı

Dünya bu olayı konuşuyor! İsrailliler, İsrail askerlerine saldırdı
Görüntüler Seferihisar'dan! Alevlerin sardığı evlerinin arkasından böyle bakakaldılar

Alevlerin sardığı evlerinin arkasından böyle bakakaldılar
Ünlü bebek bezi markası Türkiye pazarından çekildi

Ünlü bebek bezi markası üretimi durdurup Türkiye'den çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.