Mardin Ovası'nda yüzde 75'i buğday ekili olan tarlalarda hasat dönemi başladı. Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi'ne götürülen ilk hasatla toplanan buğdaylar, kalite açısından da çok daha iyi olduğu belirtildi.

MARDİN Ovası'nın yüzde 75'ine ekilen buğdayda hasat dönemi başladı. İlk hasatla toplanan buğdaylar, kamyonlarla Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi'ne götürülüyor. Merkez başkanı Mehmet Şerif Öter, 2022'de kuraklıkla düşük verim aldıklarını belirterek, "Bu yıl aynı toprak, aynı kuru alanlar, 300 kilodan aşağı mahsul vermiyor. Kalite açısından da çok daha iyi" dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en verimli topraklarına sahip olan 1 milyon dekarlık Mardin Ovası'nda, buğday hasadı başladı. Yüzde 75'i buğday ekili olan ovada ilk hasatla toplanan ürünler, kamyonlara yüklenip, Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi'ne götürülüyor, buradan talep eden kuruluşlar da buğday ihtiyacını karşılıyor. Öte yandan getirilen ilk buğdaylar için kurban kesilip, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.