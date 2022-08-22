Kadınlar tarafından örülen bu ürün hem Avrupa'ya hem de uzak doğuya ihraç ediliyor

Mardin'de kadınlar tarafından örülen kabak lifleri ciltteki ölü deriyi atıp kan dolaşımını arttırdığı için hem Avrupa ülkelerine hem de uzak doğuya ihraç ediliyor.

Mardin'de kadınlar tarafından örülen kabak lifleri ciltteki ölü deriyi atıp kan dolaşımını arttırdığı için hem Avrupa ülkelerine hem de uzak doğuya ihraç ediliyor.

Mardin'de yüzyıllardır kadınlar tarafından kabaktan üretilen ipten kabak lifleri örülüyor. Yaklaşık 400 kadına geçim kaynağı olduğu söylenen kabak liflerinin tanesi 15 liradan satılıyor. Bu ürünün hem uzak doğuya hem de Avrupa'ya ihraç edildiği belirtildi. Uzun yıllar boyunca hamam kültüründe kabak lifinin kullanıldığını söyleyen İdris Kanza, "Kabak lifinin ham maddesi yetişen büyük kabaklardan elde edilen iple yapılıyor. Onları ip haline çevirip ondan sonra Mardin'deki bayanlar kendi elleriyle örüyor. Bizim bölgemizde hamamlarda bayağı kullanılan bir şey. Ciltteki ölü deriyi atma özelliği var. Kan dolaşımını hızlandırmaya yardımcı olmaktadır. Mardin'deki hamam kültürünün aslında olmazsa olmazı budur" dedi.

"400 KADIN KABAK LİFİNDEN GEÇİMİNİ SAĞLIYOR"

Kadınların geçimini sağlamak için kabak lifi ördüklerini söyleyen Kanza, "300-400 kadar bayan var. Biz boş çevirmemek adına herkesten alıyoruz. Cüzi rakamlarla bayanlara yardımcı olmak için dünyanın her yerine kargolama yapıyoruz. Adet fiyatını 15 liradan satıyoruz. Bunun ölçüsü boyu ayrıyeten işlemesinin güzelliğine göre fiyatı değişmektedir. En güzeli 15 lira bunu Avrupa'ya ve uzak doğuya ihraç ediyoruz. Ciltteki ölü deriyi atma özelliği yüksek olduğu için bayağı kullanılan bir şey özellikle son yıllarda en çok satılan ürünümüz diyebilirim. Avrupa'da genel olarak biz Almanya başta olmak üzere Belçika, Fransa, İsviçre'ye gönderimini yapıyoruz. Uzak doğuda baktığınız zaman Çin'e, Japonya'ya gönderimini yapıyoruz" diye konuştu.

Ürünleri alıp dünyadaki otellerde satışa sunduklarını söyleyen Kanza, "Çünkü bu tamamen doğal bir ürün, suya koyduğunuz zaman yumuşacık ipek gibi oluyor. Bu bölgedeki insanların birçoğunun kullandığı vazgeçilmezi olan bir şey. Bunu kullanan ciltte ölü deri olmaz. Kabak lifinin tarihçesi bayağı eski. Çünkü bu bölgede tarihten beri hamam kültürü bayağı yüksek. Sabundan, hamam ürünlerinden kese ve liften anlaşılacağı üzere hamam kültürü Mardin'de bayağı yaygın. İleride olan bir sektör olduğu için bu konuda net bir tarih söyleyemiyorum. Bayağı eski diyebilirim. Osmanlı'dan daha eski Artukluları da geçiyorsunuz. Bu Mardin'in dünyaca ünlü olan kabak lifidir. Nasıl sabunumuzu, kolonyamızı alıp dünyanın en güzel yerlerinde sergi açıp satışını yaptıysak bu ürünü biz dünya markası haline getirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

(İHA)