Mardin haberi | Mardin'de teknoloji konseptli mağazalar yerini almaya başladı Edinilen Mardin gelişmesine göre Mardian Mall Alışveriş Merkezinde teknoloji konseptli mağazalar yerini almaya başladı. Mardian Mall Alışveriş Merkezinde teknoloji konseptli mağazalar yerini almaya başladı. Bölgenin hem ekonomisine hem de sosyal yaşamına önemli bir katma değer sağlayan Mardian Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi, ziyaretçilerini yeni açılan mağazaları ile karşılıyor. AVM, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'u marka karmasına ekledi. Üstün teknoloji ve mükemmel tasarımlarla sunduğu geniş ürün yelpazesiyle hizmete açılan Mardian Mall Samsung Mağazası, teknoloji severleri bekliyor. - MARDİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi alışveriş Samsung Ekonomi Haberler

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