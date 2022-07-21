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Mardin haberi | Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesinde altyapı çalışmaları tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Mardin haberi | Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesinde altyapı çalışmaları tamamlandı

Mardin habere göre Mardin'in istihdam ve ekonomisine ciddi katkı sağlayacak 2. Organize Sanayi Bölgesinde altyapı çalışmaları tamamlandı.

Mardin'in istihdam ve ekonomisine ciddi katkı sağlayacak 2. Organize Sanayi Bölgesinde altyapı çalışmaları tamamlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) bünyesinde finanse edilen Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesindeki çalışmalar son sürat devam ediyor. Su, elektrik, telekom altyapısı ve yol yapım işleri tamamlanırken 5 bini aşkın kişinin istihdam edileceği OSB'de yatırımcılar fabrika binalarını kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Teşvik uygulaması, coğrafi konumu ve genç nüfusu dolayısıyla yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği 2. Organize Sanayi Bölgesinde gıda, tekstil, plastik, okul, çağrı merkezi, makine, kimya, elektrik, geri dönüşüm, mobilya, inşaat, medikal ve sağlık sektörlerinde yatırımların gerçekleşeceği 70 parselin tamamının tahsisi yapıldı. Yatırımcılara yer tahsisinin sağlandığı OSB'de 23 parselde temel atma çalışmaları yapılırken 25'inin proje 22'sinin ise fizibilite çalışmaları hızla devam ediyor.

2. etap için başvurular alınmaya başlandı

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın gayretleriyle yerli ve yabancı yatırımcılardan gelen yoğun talepleri karşılamak için alanın genişletilmesi amacıyla 2. etap için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılan başvurunun olumlu sonuçlanmasıyla birlikte yatırımcıların başvuruları alınmaya başlandı. Organize Sanayi Bölgesi'nin 2. etabı içinde şuana kadar 30 girişimcinin yatırım başvurusu alındı. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mardin OSB su Ekonomi Haberler

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