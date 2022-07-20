Mardin'e 4 tekstil fabrikası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'e 4 tekstil fabrikası

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Mardin'e 4 tekstil fabrikası

Mardin 2.Organize Sanayi Bölgesinde yapılması planlanan tekstil fabrikasının kurulumu için ilk kazma vuruldu.

Mardin 2.Organize Sanayi Bölgesinde yapılması planlanan tekstil fabrikasının kurulumu için ilk kazma vuruldu.

Genç istihdamının sağlanması çerçevesinde, gençlerin istihdamına yönelik etkin politikalar geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla Mardin'de kurulması planlanan tekstil fabrikaları için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Genç işsizliği sorunu ile mücadele çerçevesinde yürütülen projede, 1400 kişiye istihdam sağlayacak 7 adet tekstil fabrikasının 5'inin yer tespiti ve ihale işlemleri tamamlanmasının ardından temel atma çalışmalarına başlandı.

Mardin 2.Organize Sanayi Bölgesinde 4 adet Derik ve Dargeçit ilçelerinde 1'er adet tekstil fabrikası kurulmasına karar verilirken 1 tekstil fabrikası içinde yer tespiti çalışmaları sürüyor.

Derik ilçesinde kurulması planlanan ve yer tespitinin ardından ihale işlemleri tamamlanarak yüklenici firmaya teslimi sağlanan tekstil fabrikasının kurulum çalışmaları yaklaşık yüzde 50 seviyelerine ulaşırken Dargeçit ilçesinde kurulacak olan tekstil fabrikasının da ihalesi tamamlandı ve en kısa sürede kazı işlemlerine başlanacağı belirtildi.

Mardin 2.Organize Sanayi Bölgesinde de 800 kişiye istihdam sağlayacak olan 4 adet tekstil fabrikası içinde yer tespiti ve ihale süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte ilk kazma vurularak kurulum çalışmalarına başlandı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, kentti tekstil sektöründe cazibe merkezi haline getirmek için çalışmaları kararlılıkla devam ettiklerini belirterek, 2. Organize Sanayi Bölgesinde temel atma çalışmalarına başlanan 4 adet Tekstil fabrikasının kentte hayırlı olmasını diledi. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title