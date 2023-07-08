Mardin'deki Elektrik Borcu 6,3 Milyar Lira

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) Genel Müdürü Yaşar Arvas, Mardin'deki toplam elektrik borcunun 6,3 milyar lira olduğunu belirtti. Borcun büyük bir kısmı tarımsal sulama abonelerinden kaynaklanıyor.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) Genel Müdürü Yaşar Arvas, Mardin'deki toplam elektrik borcunun 6,3 milyar lira olduğunu belirterek, bu borcun 5,5 milyar liralık kısmının Derik ve Kızıltepe ilçelerindeki tarımsal sulama abonelerinden kaynaklandığını, abonelerin yüzde 4'ünün kaçak elektriğin yaklaşık yüzde 70'ini kullandığını bildirdi.

DEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, son dönemde milli ekonomiyi zarara uğratan ve haksız rekabet oluşturan elektrik hırsızlığı ile mücadele etmeye devam ediliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde faaliyet gösterilen 6 ilde yüzde 80'lere varan kayıp kaçak oranı 10 yıldır devam eden teknoloji odaklı AR-GE çalışmaları ile geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 43 seviyelerine indi. Yoğun çalışma sonucu kayıp kaçağın anında tespitine yönelik çalışmaları sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Yaşar Arvas, Mardin'deki kayıp kaçak oranlarına dikkati çekti.

Derik ilçesinde 2022'de çekilen 911 bin megavatsaat (MWh) enerjinin sadece 176 binlik kısmının tahsil edilebildiğini belirten Arvas, toplam 911 bin MWh enerji çekişi içerisinde, yaklaşık 596 bin MWh'lık kısmının ise kaçak enerji olarak gerçekleştiğini, tahsilat bazlı kayıp kaçak oranının ise yüzde 81 olarak tespit edildiğini anlattı.

Kızıltepe ilçesindeki tahsilat bazlı kayıp kaçak rakamlarına da değinen Arvas, "2,09 milyon MWh'lık enerji kullanımının yaklaşık 560 bin MWh'lık kısmı tahsil edilebildi. 1 milyon MWh'lık kısmı ise kaçak enerji olarak kaydedilirken, tahsilat bazlı kayıp kaçak oranının yüzde 73 civarında olduğu belirlendi." ifadelerini kullandı.

Mardin'deki abonelerin vadesi geçmiş toplam borç miktarına da değinen Arvas, şöyle devam etti:

"Mardin'de toplam 6,3 milyar lira alacak bulunuyor. Bu borcun 5,5 milyar liralık kısmı Derik ve Kızıltepe ilçelerindeki tarımsal sulama abonelerinden kaynaklanıyor. Abonelerin yüzde 4'ü kaçak elektriğin yaklaşık yüzde 70'ini kullanıyor. Kentte tarımsal sulama aboneleri il genelinin yüzde 3,7'sini oluşturuyor. Ödemelerini düzenli yapan aboneler de bu durumdan rahatsız."

Kaçak elektrik tüketicilerinin saatlerce süren vahşi sulama yöntemlerini kullanarak 700 metreden su çekmek için yüksek elektrik tüketimi gerçekleştirdiklerini belirten Arvas, bu durumun hatların yıpranmasına yol açtığını, aşırı tüketimden kaynaklı elektrik hatlarında ön görülemeyen arızaları meydana getirdiğini aktardı.

Diğer dağıtım şirketleri gibi kamu otoritelerinin düzenlemelerine tabi bulunduklarını bildiren Arvas, Türkiye'de toplam 21 dağıtım şirketinin bulunduğunu, bu kuruluşlardan biri olarak, kamu otoritelerinin sunduğu tüm düzenlemelere tabi şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Diğer elektrik şirketleri gibi kayıp kaçak oranının tamamen önüne geçmeyi hedeflediklerini aktaran Arvas, şunları kaydetti:

"Böylece ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlamak istiyoruz. Son dönemde dünyanın en önemli gündemlerinden biri olan enerji ve elektrik konusunda devletimizin gösterdiği israfla mücadeleye çalışmalarımızla destek olmayı sürdüreceğiz. Dicle Elektrik'in hizmet verdiği bölgede yıllık kaçak elektrik tutarı 2 milyar doları buluyor. Şirket bir yandan alt yapı yatırımları ile kayıpsız ve kaliteli enerji sağlamayı hedeflerken, diğer taraftan kaçak elektrik tespiti için de sürekli AR-GE çalışmaları yürütüyor. Teknoloji odaklı çalışmaların yanında saha ekiplerinin yoğun gayreti ile tespit edilen kaçak trafolara ise anında el koyuluyor. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı kırsal Yalaza Mahallesinde tespit edilen 620 KWa'lık 6 kaçak trafoya müdahale eden Dicle Elektrik'in saha ekiplerine, jandarma ekipleri de eşlik etti. Bölgede tespit edilen trafoların, esrar üretiminde kullanılan Hint keneviri tarlalarının sulanmasında kullanıldığı da belirlendi. Kaçak elektrik tüketiminin yalnızca enerji hırsızlığı olmadığını, aynı zamanda illegal faaliyetleri de desteklediğini gözler önüne seren Hint keneviri tarlaları, jandarma ekiplerince imha edildi."