Mardin'deki alışveriş merkezi marka karmasını güçlendirmeye devam ediyor

MARDİN (İHA) - Kentteki en büyük Alışveriş merkezi olan Mardian Mall marka karmasına yenilerini ekleyerek büyüyor.

Mardin'in Artuklu ilçesinde bulanan Mardian Mall, Dekinsan, Sinanoğlu, Kayasan ve Özgürsan yatırım ortaklığı ile Mardin'de hayata geçirildi. Alışveriş merkezinde bu hafta Karaca Home, Altınyıldız Classics, Arca Camp Outdoor ve Vatan Computer mağazalarının açılışı gerçekleştirildi. Her zaman en hassas oldukları konunun müşteri memnuniyeti olduğunu söyleyen Alışveriş Merkezi Müdürü Mahmut Yıldızhan, "AVM olarak verdiğimiz hizmetin kaliteli olması, misafirlerimizin aradığı her ürünü bulabilmesi ve misafirlerimizin Mardian Mall'a geldiği zaman kendini özel hissetmesi gerekiyor. Bütün çalışmalarımızı bu yönde planlıyoruz. Mardian Mall olarak ziyaretçilerimiz için güvenli, düzenli, temiz ve güvenilir bir alışveriş ve yaşam alanı olmanın yanı sıra, yaklaşık bin çalışanımızla birlikte şehir için ciddi bir istihdam kaynağı sağlıyoruz. Çalıştığımız firmalar ve iş ortaklarımız ile de bölge ekonomisine değer katıyoruz" dedi.

Oluşturdukları çekim alanı sayesinde ulusal ve uluslararası yatırımcıları Mardin'e yatırım konusunda teşvik ettiklerini aktaran Yıldızhan, "Tüm bunlar direkt ve dolaylı olarak istihdama, şehrin ekonomik ve ticari hayatına büyük bir katkı anlamına geliyor. Amacımız her zaman Mardian Mall kalitesini ve konforunu bir üst seviyeye çıkarmak oldu. Bunun için de AVM içindeki yatırım ve düzenlemelerimize devam ediyoruz. Mardian Mall'ın ilk gününden itibaren ziyaretçilerine kendilerini özel hissedecekleri deneyimler sunmak için yatırımlar yapıyoruz, özel etkinlikler tasarlayıp ziyaretçilerimize farklı deneyimler yaşatmaya gayret ediyor. Marka karmamızı güncel tutmaya ve yeni markalar için fırsat oluşturmaya özen gösteriyoruz. 2022 için de güzel sürprizler planlıyoruz, ancak henüz sözleşmelerini imzalamadığımız anlaşmalarımız var önümüzde, şimdilik gözünüz bizde olsun diyelim" şeklinde konuştu. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi