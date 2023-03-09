Mardin'de yüzde 50 hibe ile çiftçilere 3 bin ton yem dağıtıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım Müdürlüğü ortaklığında, yaşanan kuraklık nedeniyle artan yem maliyetlerine karşı hayvan üreticilerini korumak amacıyla yüzde 50 hibe ile 3 bin ton süt yemi dağıttı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve İl Tarım Müdürlüğü, ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle artan yem fiyatlarını canlı hayvan üreticilere yansıtmamak ve üretimi artırmak amacıyla "Yeterli Beslendim, Verimim Arttı; Dengeli Beslendim, Kalitem Arttı" Projesi'ni hayata geçirdi. Proje çerçevesinde Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın katılımlarıyla, İl Tarım Müdürlüğü avlusunda düzenlenen program ile şehir genelinde bin 645 işletmede, yaklaşık 10 bin büyükbaş ve yaklaşık 100 bin küçükbaşın yem ihtiyacını karşılamaya yönelik, 3 bin ton süt yemi dağıtımı gerçekleştirildi.

"Yaklaşık 8 ay sonra vatandaşlarımız kalıcı konutlarına yerleşecekler"

Depremin ardından devlet, millet el ele vererek sıkıntıları ve yaraları sarmaya başladıklarını belirten Vali Demirtaş, "Bir taraftan çadır kentler, bir taraftan konteyner kentler kurulmaya başlandı. Kalıcı konutların temelleri atılmaya başlandı. Yaklaşık 8 ay sonra vatandaşlarımız kalıcı konutlarına yerleşecekler. Deprem nedeniyle Mardin'e gelen yaklaşık 35 bin vatandaşımızı evlerimizde, yurtlarımızda, misafirhanelerimizde, misafir ederek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Böyle sıkıntılı bir zamanda kapılarını ve gönüllerini açmalarından dolayı Mardinli hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

"3 bin ton yemi çiftçilerimize ve köylülerimize dağıtacağız"

Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak İl Tarım Müdürlüğü ile birlikte hayırlı bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Vali Demirtaş, "Mardin bir tarım kenti, bir turizm kenti, bir sanayi kenti ve transit ticaretin merkezidir. Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak tarımın ilimizde gelişmesi için çok büyük katkılarımız oldu. Bugüne kadar 29 proje gerçekleştirdik. Bunun çiftçilerimize katkısı yaklaşık 145 milyon lira civarında. Bunun yarısından fazlasını Büyükşehir Belediyesi olarak karşıladık. İl Tarım Müdürlüğü, YİKOP, GAP ve çiftlerimizin katkılarından dolayı teşekkür ederim. Mardin'imizde 75 bine yakın büyükbaş ve 1 milyona yakında küçükbaş hayvan var. Bizim mutlaka hayvan sayısını artırmamız gerekiyor. Tarım alanlarımız çok geniş, dağlarımız ve meralarımız var. Buraların boş kalmaması lazım. Hepimizin üreterek ülke ekonomisine katkıda bulunmamız lazım. Çiftçilerimizin yükünü hafifletmek adına 3 bin ton yemi çiftçilerimize ve köylülerimize dağıtacağız. Hem et üretimine hem de süt üretimine büyük katkısı olacak. İnşallah ekonomiye ciddi bir katkı sağlayacağız. Projenin hazırlanmasından emeği geçen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu. - MARDİN