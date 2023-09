Mardin'de TKDK destekleriyle kurulan besilik hayvan çiftliği bölgenin kırmızı et açığını kapatıyor

HALİL İBRAHİM SİNCAR/MUSTAFA ÇALKAYA – Mardin'de hayvancılıkla uğraşan çiftçi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle kurduğu besilik hayvan çiftliği ile bölgenin kırmızı et açığının kapanmasına katkı sağlayacak.

Anadolu Ajansının (AA) kırsal kalkınma destekleriyle hayata geçirilen yatırımların ele alındığı ve eylülde tamamlanması planlanan "Kırsalı Geliştiren Destekler" başlıklı dosya haberinin dokuzuncu bölümünde, AA muhabirleri TKDK destekleriyle Mardin'de kırmızı et üretimi için hayvan çiftliği kuran çiftçi Şeyhmus Aşar ile görüştü.

Hayvancılığın baba mesleği olduğuna işaret eden Aşar, bölgenin hayvancılığa uygun ve gelişmeye açık olduğunu anlattı.

Aşar, kırmızı et üretimi yapmak için büyükbaş besi çiftliği kurmaya karar verdiğini belirterek, "Şu an Türkiye'de ve bölgemizde kırmızı et ihtiyacı var. Bölgemizdeki kırmızı et açığını kapatmak için TKDK'den aldığımız destekle bir besi çiftliği kurduk. Bu imkanı bize verdiği için devletimize teşekkür ederiz. Eğer destek verilmeye devam ederse hayvancılığın artacağını düşünüyorum." dedi.

Hayvancılığın artması için bölgede çiftçilerin teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizen Aşar, benzer büyüklükte 4-5 tesis daha olduğunda bölgenin kırmızı et ihtiyacının büyük ölçüde karşılanacağını anlattı.

Aşar, diğer üreticilerin tesisi görünce hayvancılık yapmak istediklerine dikkati çekerek, şu an üreticilerin TKDK'ye başvuru yaptıklarını aktardı.

Hayvanların yem ihtiyacını kendi tarlalarından karşıladıklarına işaret eden Aşar, bu sayede maliyetleri düşürdüklerini kaydetti. Aşar, yem gibi ihtiyaçlara kolay erişilebilmesinin hayvancılığın gelişimine katkı sağladığını vurguladı.

Aşar, kırmızı eti özel şirketlere sattıklarını, Et ve Süt Kurumunun da alım yerinin kurulmasının faydalı olacağını belirtti.

Tesisi kurmak için TKDK'den 3 milyon lira civarında bir destek aldıklarını belirten Aşar, "Tesisimiz 250 büyükbaş hayvan kapasiteli. 13 bin metrekare alana kurulu tesisimizde ortalama 10 kişi istihdam ediyoruz. Birkaç yıl içerisinde kapasitemizi artırarak hayvan sayımızı 500'e çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.