Mardin'de temizlik ürünlerinde KDV indirimi denetimi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'de temizlik ürünlerinde KDV indirimi denetimi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Mardin'de temizlik ürünlerinde KDV indirimi denetimi

Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, temizlik ürünleri ile peçete gibi ürünlerde yüzde 10'luk KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle kentte denetimlerini sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, temizlik ürünleri ile peçete gibi ürünlerde yüzde 10'luk KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle kentte denetimlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, KDV indiriminin yürürlüğe girmesinin ardından başta zincir marketler olmak üzere kentteki tüm alış veriş merkezleri ve marketleri kapsayacak şekilde denetimlerine devam edeceği belirtildi.

Raflarda temizlik ürünleri, peçete, çocuk bezi, şampuan ve ıslak gibi ürünlerden birer adet alan ekipler, KDV indiriminin yürürlüğe girdiği tarihteki fiyat ile önceki kasa fiyatı karşılaştırdı. Fiyatlarında indirim yapılmayan ürünler için uyarı ve inceleme başlatıldı. KDV indirimi konusunda firma yetkililerine uyarılarda bulunulduğu bildirildi - MARDİN

Mardin'de temizlik ürünlerinde KDV indirimi denetimi

Mardin'de temizlik ürünlerinde KDV indirimi denetimi

Mardin'de temizlik ürünlerinde KDV indirimi denetimi

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title