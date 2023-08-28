Mardin'de organik pazarda sebzeler 10 liradan satılıyor

Mardin'de vatandaşların organik ürünlerini sattığı pazar yoğun ilgi görüyor. Domates, patlıcan ve biber gibi sebzeler 10 liradan satılıyor. Köylerden gelen doğal ürünler, makul fiyatlarıyla tüketici tarafından tercih ediliyor.

Mardin'de nefes aldıran organik pazar: Domates, patlıcan ve biber 10 lira

MARDİN - Mardin'de vatandaşların organik ürünlerini sattığı pazar yok satıyor. Domates, patlıcan biber gibi sebzeler 10 liradan satılıyor.

Mardin'de bahçelerinde sebze üretimi yapan, hayvansal ürünler elde eden vatandaşlar, semt pazarına getirip aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Doğal ürünler makul rakamlarla satılıcınca yoğun talep görüyor.

Köy pazarına organik ürünler getirdiklerini belirten Abdülhakim Deniz, "Her köyden geliyor. Yoğurt, süt, acur hepsi organik ürünler. Fiyatları ne ucuz ne pahalı gayet normal düzeyde. Akşama kadar hiçbir ürün kalmıyor, hepsi satılıyor" dedi.

Pazarın kış ayına kadar devam ettiğini ifade eden Hüseyin Deniz, "Burada kavun, incir, karpuz, patlıcan her türlü ürün var. Hepsi organiktir. Satışlar çok iyi gidiyor. Pazarda fiyatlar normal durumda. Domates, patlıcan, biber 10 TL, yoğurt 90-100 TL arası satılıyor. Pazarımız 6'ncı ayda başlıyor, 9'uncu aya kadar devam ediyor" diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Abdurrahman Esen, "Burası çok güzel ve uygun. Köylerden organik yoğurt, kavun, üzüm, incir geliyor. İstanbul'da oturuyorum ama burası çok ucuz ve güzel. Güzel bir pazar kurulmuş ama biraz dar. Yapanlara çok teşekkür ederim. Burada üzüm, kavun, yumurta, peynir alıyorum. Mardin'in köylerinden geliyor. Fiyatlar ne pahalı ne ucuz çok güzel" şeklinde konuştu.