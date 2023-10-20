Mardin'in Ömerli ilçesinde mevsimlik işçilerin mesaisi sabahın erken saatlerinde başlayıp gün boyu devam ediyor. Pazar ve market tezgahlarında yer alan sebze ile meyveleri tarladan bin bir emekle toplayan tarım işçileri yağmura, çamura ve soğuğa aldırış etmeden çalışıyor.

- Mardin'de mevsimlik işçilerin zorlu mesaisi sabahın erken saatlerinde başlıyor

MARDİN - Mardin'in Ömerli ilçesinde mevsimlik işçilerin mesaisi sabah 06.00'da soğuk havada başlayıp gün boyu devam ediyor.

Pazar ve market tezgahlarında yer alan sebze ile meyveleri tarladan bin bir emekle toplayan tarım işçileri yağmura, çamura ve soğuğa aldırış etmeden çalışıyor.

Mevsimlik işçilerden Cano Kendirci, dağlık alandan çalıştıkları tarlaya kadar yürüyerek geldiğini belirterek, sabah 06.00 gibi buraya geldiklerini, 09: 00'a kadar çalıştıklarını söyledi.

Üzüm bağlarında işleri bittiğinde başka yere geçerek armut ve benzeri ürünleri topladıklarını ifade eden Kendirci, "Üzüm ve diğer ürünlerde hasat geçen seneye göre bu sene daha az. En zorlandığımız yürümek ve hava şartlarının kötü olması. Sabahları soğuk oluyor. Yağmurun, kış, çamur üstümüz başımız batıyor. Tarlaya araba gelmediği için uzun bir yol kat ediyoruz. Topladığımız ürünleri kasalara yerleştirip arkadaşlarımız ile arabaya yerleştiriyoruz.