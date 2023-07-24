Mardin'de İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Düzenlendi

Mardin'de Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda istihdam politikaları, aktif işgücü programları ve mesleki eğitim uygulamaları ele alındı.

Mardin'de Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında "İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu" (İİMEK) toplantısı düzenlendi.

Valilik Dara Toplantı Salonu'nda, istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirlerle uygulanacak aktif işgücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak üzere gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Vali Demirtaş, alınacak kararların ülkeye ve kente hayırlı olmasını diledi.

Toplantıda, İşKur İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen sunumda İşKur ile Mardin'de faaliyet gösteren özellikle özel sektör işletmelerin iş birliğiyle yürütülen meslek edindirme kurslarına ilişkin bilgi verildi.

İşKur tarafından gerçekleştirilmekte olan İşgücü Piyasası Araştırması (İPA) hakkında kurula bilgi verilirken, engellilerin istihdamı, mesleki eğitimi ve rehabilitasyonları ile kendi işlerini kurmalarına yönelik verilen hibe desteği konusunda da mevcut başvurular görüşüldü.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün faaliyetlerinden olan Mesleki Eğitim Merkezi Programının önemine değinilen toplantıda öğrencilerin programdan sağlıklı bir şekilde faydalanmalarının sağlanması için gerekli çalışmalara önem verilmesi gerektiği belirtildi.

Toplantı; gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Mardin'de istihdamın arttırılmasına yönelik turizm, imalat ve lojistik sektöründe istihdamı artırıcı çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, kurum müdürleri ve kurul üyeleri katıldı.