Mardin'de Geleneksel Arı Kovanı Üretim Projesi Başladı

MARDİN'in Dargeçit ilçesinde Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen 'Geleneksel Arı Kovanı Üretim Projesi' kapsamında kurulan tesiste, 5 kişiye istihdam sağlandı. Tesisin tam kapasiteye ulaşmasıyla bu sayının 15'e çıkarılması hedefleniyor.

Mardin Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda Dargeçit ilçesine bağlı Temelli Mahallesi'nde yürütülen projede, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel arı kovanı üretimi yeniden canlandırıldı. Kurulan atölyede şimdilik 5 kişinin çalıştığı, üretim kapasitesinin artmasıyla birlikte istihdamın 15 kişiye ulaşmasının planlandığı belirtildi. Tesisi ziyaret eden Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, çalışanlarla bir araya gelerek projeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vali Akkoyun, "Dargeçit ilçemizin en uzak mahallelerinden biri olan Temelli'de, büyükşehir belediyesi olarak bir süredir üzerinde çalıştığımız arı kovanı projesinin hayata geçişini görmek bizleri çok mutlu etti" dedi.

Mahalle sakini Mehmet Emin Seyhan ise, "Şu an atölyemizde 5 arkadaşım istihdam sağlıyor. Tam kapasite çalıştığımızda Allah'ın izniyle 15 aile buradan ekmek yiyecek. Bu hizmeti sağlayan Mardin Valimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,