Mardin'de Geleneksel Arı Kovanı Üretim Projesi Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Dargeçit ilçesinde hayata geçirilen 'Geleneksel Arı Kovanı Üretim Projesi' ile 5 kişiye istihdam sağlandı, kapasitenin artmasıyla bu sayının 15'e çıkarılması hedefleniyor.

MARDİN'in Dargeçit ilçesinde Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen 'Geleneksel Arı Kovanı Üretim Projesi' kapsamında kurulan tesiste, 5 kişiye istihdam sağlandı. Tesisin tam kapasiteye ulaşmasıyla bu sayının 15'e çıkarılması hedefleniyor.

Mardin Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda Dargeçit ilçesine bağlı Temelli Mahallesi'nde yürütülen projede, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel arı kovanı üretimi yeniden canlandırıldı. Kurulan atölyede şimdilik 5 kişinin çalıştığı, üretim kapasitesinin artmasıyla birlikte istihdamın 15 kişiye ulaşmasının planlandığı belirtildi. Tesisi ziyaret eden Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, çalışanlarla bir araya gelerek projeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vali Akkoyun, "Dargeçit ilçemizin en uzak mahallelerinden biri olan Temelli'de, büyükşehir belediyesi olarak bir süredir üzerinde çalıştığımız arı kovanı projesinin hayata geçişini görmek bizleri çok mutlu etti" dedi.

Mahalle sakini Mehmet Emin Seyhan ise, "Şu an atölyemizde 5 arkadaşım istihdam sağlıyor. Tam kapasite çalıştığımızda Allah'ın izniyle 15 aile buradan ekmek yiyecek. Bu hizmeti sağlayan Mardin Valimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
22 yaşındaki Helin'e ne oldu? Ölmeden önce arkadaşına bu mesajı atmış

22 yaşındaki Helin'in sır ölümü! Arkadaşına bu mesajı atmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığına Ece Erken'den çarpıcı yorum

Ece Erken ayrılığın perde arkasını canlı yayında açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.