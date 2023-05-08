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Mardin'de çiftçiler, yüksek rekolte bekliyor

Mardin'de çiftçiler, yüksek rekolte bekliyor

Ekonomi Haberleri

Mardin'de etkili olan yağışlar, çiftçileri rekoltenin yüksek olması yönünde umutlandırdı.

Mardin'de etkili olan yağışlar, çiftçileri rekoltenin yüksek olması yönünde umutlandırdı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde mevsimin yağışlı olması nedeniyle çiftçiler tarım ürünlerinde yüksek rekolte bekliyor.

Son yıllarda kuraklığın boy gösterdiği Mardin ve ilçelerinde çiftçiler endişelenirken, bu yıl yağışların etkili olması çiftçileri sevindirdi. Mazıdağı'nda çiftçiler buğday, arpa ve mercimekte yüksek verim bekliyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mazıdağı Mardin Ekonomi Haberler

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